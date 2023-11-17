Он напомнил, что в летнем сезоне прогноз Минэкономразвития и Минтранса по турпотоку, который воспользуется транспортом в России, составлял 148 млн человек, но фактическая цифра оказалась выше на 7% — спрос на внутренний туризм превысил ожидания.

"Поэтому мы сегодня прогнозируем, что и Москва, и Санкт-Петербург, и Северный Кавказ, и регионы Сибири, Дальнего Востока, Мурманск дадут нам дополнительный прирост турпотока, в том числе, в зимний сезон. Отработали этот вопрос с Минтрансом, видим, что мы полностью обеспечены провозными мощностями железной дороги, и тем количеством кресел в плановом расписании, которое сегодня Минтранс выставляет для авиации. И мы не видим больших рисков, что в зимний сезон у нас возникнут даже локальные дефициты с точки зрения перевозок", — сказал Вахруков в Мурманске на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Он пояснил, что прогнозирование турпотока осуществлялось по 18 ключевым туристическим зонам, которые охватывают почти 70% турпотока.

"И при общем росте мы понимаем, что они растут неравномерно: наибольший рост покажут наши северные регионы в зимний сезон – Архангельская область, Карелия, Мурманская область, Калининград, Урал. Поэтому в октябре-декабре мы уже видим и ожидаем рост турпотока даже по сравнению с прошлым годом более чем на 7%, с января по март прогнозируем рост поездок в среднем по стране почти на 8% к аналогичным месяцам 2023 года. Поэтому дополнительные 3 млн человек – это задача для транспортной отрасли. Но по прогнозу видим, что транспортная отрасль выставила достаточное количество поездов и самолетов, чтобы этот пассажиропоток перевезти на курорты", — подчеркнул Вахруков.