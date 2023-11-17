"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона днем 18 ноября, в течение суток 19 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-40 мм)", — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Также ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северо-восточный 25-30 м/с, местами — до 35 м/с.

Из-за ливней, по данным ведомства, в воскресенье на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

Ранее ведомство последовательно по тем же причинам объявляло штормовое предупреждение на 11-12, 13-14 и 15-16 ноября.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Также возможны происшествия в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.