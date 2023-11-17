Поправки были внесены в налоговый законопроект (N448566-8) из бюджетного пакета.

Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2 тыс. 500 руб. до 3 тыс. руб.

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих в РФ. Так, за выдачу вида на жительство иностранному гражданину пошлина вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ — с 350 руб. до 420 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание — с 1 тыс. 600 руб. до 1 тыс. 920 руб.

За выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам пошлина составит 960 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 тыс. до 12 тыс. руб. за каждого привлекаемого иностранного работника.