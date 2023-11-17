"Завершены выплаты субсидий субъектам туристической сферы Крыма из расчета 4 МРОТ на каждого работника. Общая сумма выплат составила 2,1 миллиарда рублей, их получили более 2,7 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в пятницу.

Глава Крыма напомнил, что эта мера поддержки введена по поручению президента РФ. Выплаты направлены на поддержку курортной сферы и смежных отраслей, отработавших очередной сезон в условиях геополитического и санкционного давления.

Заявки принимались от предприятий санаторно-гостиничной сферы, оздоровительных детских лагерей, экскурсионных компаний, а также предприятий сферы транспорта, общепита, торговли сувенирами, аренды автомобилей.

Ранее сообщалось, что выплаты начались в октябре. Средства были выделены из резервного фонда и начислялись при условии сохранения не менее 80% среднесписочной численности персонала по отношению к 2022 году.

Турпоток в Крым по итогам высокого сезона сократился почти на 30% к прошлогоднему показателю. Власти заявляли о проработке дополнительных мер поддержки отрасли.