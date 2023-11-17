Это предусмотрено постановлением правительства, опубликованным на Национальном правовом портале Белоруссии в пятницу.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет: открыть до 1 апреля 2024 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в Екатеринбурге (Российская Федерация). Закрыть до 1 апреля 2024 г. отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге", — говорится в документе.

Министерству финансов республики поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание Генконсульства, а также расходов по закрытию отделения посольства республики в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

Как сообщалось, в конце сентября правительство России одобрило открытие в Екатеринбурге Генконсульства Белоруссии и поручило МИД РФ оформить достигнутую договоренность с республикой.

Консульский округ будет включать территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа белорусского посольства в РФ.

Правительству Свердловской области было рекомендовано выделить в Екатеринбурге для Генконсульства Белоруссии служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством РФ, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением генерального консульства.