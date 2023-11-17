"Зимний сезон – это в первую очередь горнолыжный отдых. Потенциал развития таких курортов в нашей стране существенен. У нас сейчас на курортах отдыхают от 3 до 4% россиян, в то время как в тех же европейских странах до 17% населения. Это значит, что у нас большие планы. При этом сами курорты активно развиваются, общая протяженность трасс приближается к 500 км, у нас каждый год по несколько десятков километров трасс водится, и этот год тоже не исключение. Сейчас, конечно, многие курорты столкнулись с проблемами поставки канатных дорог, оборудования, но я знаю, что все коллеги эти вопросы активно решают", — сказал он в Мурманске на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Решетников напомнил, что многие крупные курорты уже открыли либо вот-вот откроют зимний горнолыжный сезон.

"В этом году у нас открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, на очереди Тверская область, Хабаровский край. И в целом если говорить, то горнолыжные курорты уже ждут своих гостей, хотя многое зависит от погодных условий. В Мурманской области курорт Вудъявр открыл сезон уже 5 ноября, Манжерок на Алтае планирует открыться сегодня, завтра Шерегеш в Кемеровской области, Эльбрус в Кабардино-Балкарии 1 декабря", — рассказал он.

Глава Минэкономразвития попросил представителей регионов, где расположены крупнейшие курорты, сообщить о готовности инфраструктуры, трасс, подъемников.

"Ну и конечно особое внимание – это обеспечение безопасности и на горнолыжных курортах, и в особенности всех вопросов, связанных с путешествиями в горы, с альпинизмом. Как выстроена межведомственная работа по организации медпомощи, антитеррористической защиты, координации служб реагирования, навигации, оповещению туристов о метеоусловиях, возможных сходах лавин. Коллеги из контрольно-надзорных служб отдельно доложат, на что обратить внимание регионам и бизнесу", — подчеркнул он.