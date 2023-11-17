Он посвящен двум датам — 100-летию со дня рождения венгерского композитора Дьёрдя Лигети и 130-летию пионера микрохроматики Ивана Вышнеградского. Впервые в России прозвучат камерные сочинения Вышнеградского и премьерные произведения-посвящения от современных композиторов в память о Лигети и Вышнеградском.

Концертные, мультимедийные и образовательные программы пройдут на трех площадках — в Малом зале филармонии, Екатерининском собрании и на Новой сцене Александринского театра.

На фестивале прозвучит музыка композиторов-авангардистов всех поколений — от уже ставшей классикой музыки пионера микротоновой музыки Вышнеградского до молодых петербургских авторов. В рамках проекта запланировано более 20 мировых и российских премьер сочинений Георга Хааса, Майкла Финисси, Анатолия Королёва, Светланы Лавровой, Олега Гудачёва, Артура Зобнина, Александра Радвиловича, Дарьи Маминовой и других композиторов.

Самым масштабным событием станет премьера пяти мультимедийных опер "Русские писатели пишут письма" — это коллаборация авторов новой музыки и современного искусства. Молодые российские художники в сотрудничестве с режиссером Пермского театра оперы и балета Фёдором Федотовым создадут музыкальный арт-объект, в котором мультимедийное сопровождение и инсталляции станут одним из ключевых инструментов работы с восприятием зрителя.

Образовательная программа будет включать три лекции от прозаика, сценариста и кандидата филологических наук, доцента кафедры английской филологии и лингвокультурологии СПбГУ Нины Щербак, музыканта и редактора интернет-версии журнала "Музыкальная академия" Элины Андриановой, музыкального критика Александра Лаврухина.