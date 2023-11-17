"Зимние каникулы – это еще и большая нагрузка на отели, у нас за 9 месяцев этого года уже воспользовались услугами санаториев и гостиниц 60 млн человек, это плюс 18% к прошлому году. И конечно видя повышенный спрос бизнес активно инвестирует в гостиничные проекты. Номерной фонд по стране превысил миллион номеров, и мы активно вместе с вами реализуем программы расширения предложения", — сказал он в Мурманске на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как напомнил министр, в России действуют две программы поддержки создания новых объектов размещения. Первая – программа строительства модульных отелей.

"По этой программе регионам доведены 18 млрд рублей – на этот год 9 млрд и столько же на следующий. Поддержаны 630 проектов на 14,5 тыс. номеров, и я не беру во внимание проекты, которые были реализованы за деньги 2022 года. Все эти объекты тоже введены – это почти 20 тыс. номеров, которые уже работают", — сказал он.

Вторая программа – льготного кредитования крупных отелей – поддерживает, по словам Решетникова, 77 проектов на 21 тыс. номеров.

"И у нас на регистрации в Минюсте, буквально сегодня-завтра будет зарегистрирован базовый приказ по новому отбору, и мы рассчитываем в начале следующей недели его объявить. Это отбор более чем на 20 тыс. номеров гостиничного фонда и отбор крупных точек притяжения, крупных парков развлечений и горнолыжных трасс", — добавил министр.