"В целом спрос на поездки по стране растет. По итогам 9 месяцев динамика превысила все показатели прошлого года и наши первоначальные прогнозы. У нас плюс 16% в росте туристических поездок. В зимнем сезоне прогнозируем 30 млн поездок, прирост на уровне 7%", — сказал он в Мурманске на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Ранее Росстат сообщил, что за 9 месяцев 2023 года по России было совершено почти 135 млн туристических поездок.

"Какие в связи с этим задачи стоят? Конечно, любое путешествие – это прежде всего вопросы транспортной доступности, наличия билетов и цен на них. Здесь Минтранс ведет постоянную работу с перевозчиками, и в первую очередь авиакомпаниями и железными дорогами. На основе наших оценок по турпотоку на популярных зимних направлениях – мы эти оценки и с регионами сверяли – коллеги провели большую работу, сопоставили перевозки, расписание с турпотоками и сегодня расскажут, как вместе с авиакомпаниями и РЖД обеспечат нужное количество билетов", — добавил глава Минэкономразвития.

Он сообщил, что вопросы доступности билетов и их стоимости на постоянном контроле держит Федеральная антимонопольная служба.

Решетников подчеркнул, что зимние каникулы – это еще и большая нагрузка на отели. По его словам, номерной фонд в России сейчас составляет более миллиона номеров.