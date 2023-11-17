Так, в рамках деловой программы для гостей выставки пройдет инвестиционная сессия университетских стартапов и презентация туристического потенциала региона, где посетителям расскажут о деревянном зодчестве, необычных музеях и памятниках и научно-популярном туризме.

Кроме того, в день региона в 75-м павильоне ВДНХ пройдут открытые лекции томских ученых о связи архитектурного наследия Томска с университетским городом будущего, о влиянии Васюганских болот на климат Сибири и всей планеты, об адаптации человека к экстремальным условиям Арктики и другие.

Также томские кулинары проведут мастер-классы по приготовлению блюд сибирской кухни с использованием местных продуктов и дикоросов. В частности, гости выставки смогут попробовать закуску "Сибирскую" из кедрового ореха, дымной оленины и соусом из малины и кедрового масла.

Наконец, на дне Томской области будет приготовлен медовый торт с кедровым грильяжем, кулями из жимолости и заварным кремом на основе иван-чая.

"Размер десерта будет соответствовать масштабу мероприятия: диаметр торта "Томск" составит полтора метра, а весить он будет 45 кг", — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Культурная программа будет представлена показом спектакля "Тараканище" от томского Театра юного зрителя, интерактивом "Сибирский сказ", посвященному легендам и традициям Томска, а также концертом, где свои номера покажут ведущие творческие коллективы региона. Кроме того, в музее кино пройдут показы фильмов томских режиссеров.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего 131 экспозиция.

Дни регионов Сибирского федерального округа проходят на выставке-форуме с 16 по 21 ноября. Экспозиция Томской области вдохновлена повестью Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" и поделена на зоны сердца, ума и храбрости, на которых гости могут познакомиться с ключевыми достижениями и особенностями томского региона.