"С 19 по 21 ноября включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни также лавиноопасно возле Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе, и рядом с вулканами Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский на юге полуострова.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристов, спортсменов и охотников призывают быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

В свою очередь, главк МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что к берегам полуострова приближается охотоморский циклон. В субботу он начнет портить погоду в нескольких районах края, а в воскресенье распространится на всю территорию региона. Ожидается снег с дождем и ветер до штормового.