"Сейчас достигаем договоренностей с Шанхаем, с Пекином о выставках и в 2024 году, и в 2025 году, очень крупных выставках наших шедевров, в том числе нашей блистательной коллекции русского авангарда, которую, скорее всего, нам удастся показать в Шанхае уже в следующем году", — сказала она.

Манилова отметила, что на текущий момент наблюдается колоссальный интерес ведущих китайских музеев и регионов к русскому искусству.

Она также констатировала, что интерес наблюдается и со стороны европейцев.

Так, филиал Русского музея в Малаге по-прежнему привлекает посетителей, несмотря на то, что российские культурные ценности были вывезены оттуда в РФ в 2022 году в связи с введением санкционного режима.

"Но Испания, Малага не забыла этот музей как культурный центр русского искусства. Русского музея, нашей коллекции там не уже полтора года, но сами люди все-таки надеются, что он вернется, и никто не вешает замок на эту дверь", — добавила Манилова.