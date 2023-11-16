"В конце 2024 года будут открыты два зала. Очень тяжело восстановить весь музей", — сказал он.

Аввад уточнил, что сейчас реставрацией занимаются специалисты из Омана.

В свою очередь генеральный секретарь Национального музея Омана Джамал ал-Мусави сообщил, что завершения работ ждут к концу следующего года.

"Мы подписали двусторонний договор с нашими коллегами в Дамаске о реставрации Национального музея в Пальмире. Как я понимаю, работы уже начались, они продолжатся до конца следующего года, когда наши коллеги откроют первые два зала", — сказал он на форуме.

"Также с Эрмитажем и другими партнерами из России будем восстанавливать ряд памятников в самом историческом городе. Это пример работы, которую мы проводим в братской стране, которая пострадала в результате актов терроризма, который поддерживается из-за рубежа", — добавил ал-Мусави.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж намерен сотрудничать с сирийской стороной и другими арабскими странами при воссоздании музея Пальмиры.

Российские специалисты также принимают участие в проекте реставрации Триумфальной арки в Пальмире, датированной III веком нашей эры и разрушенной боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.