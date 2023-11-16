"С января по октябрь включительно в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 377 тыс. человек со средним сроком пребывания. За весь 2022 год в городе-курорте отдохнуло около 375 тыс. гостей", — сказал Моисеев.

В частности, в октябре на курорт приехали на 20% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

"Такой существенный рост в истории Кисловодска — это большой и важный показатель для города, так как с ростом отдыхающих растёт и городская экономика", — отметил глава Кисловодска.