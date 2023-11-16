Проект модернизации главного аэропорта Камчатки УК представила на выставке "Транспорт России", которая проходит 14-16 ноября в Москве.

В настоящее время возведен каркас здания, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что строительство терминала планируется завершить в декабре 2024 года. Сроки дважды пересматривались — изначально планировалось закончить в ноябре 2023 года, затем окончание строительства было перенесено на начало 2024 года.

Генеральным подрядчиком строительства аэровокзального комплекса аэропорта "Елизово" в октябре 2020 года было определено АО "Крокус Интернэшнл" (входит в Crocus Group).

Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов превысит 50 тыс. кв. м. Терминал планируется оснастить 4 телескопическими трапами с возможностью увеличения их до 8 в перспективе. Пропускная способность нового терминала составит 1,145 тыс. пассажиров в час.

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты. По информации Корпорации развития Камчатского края, 50%+1 акция предприятия принадлежат "Аэропортам регионов", оставшийся пакет — Камчатскому краю. Аэропорт находится под управлением УК "Аэропорты регионов".

Аэропорт "Елизово" в 2022 году обслужил более 832 тыс. пассажиров, что на 7,7% превысило показатель 2021 года.