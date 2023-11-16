"Советским районным судом г. Махачкалы всем фигурантам по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в среднем на 1 месяц 25 суток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемыми и их защитниками решения районного суда были обжалованы.

"В Верховный суд Республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых по ч. 2 ст. 212 УК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту. На сегодняшний день вышестоящей инстанцией рассмотрено 9 материалов — все они оставлены в силе", — говорится в сообщении.

Вечером 29 октября Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон.

Как заявил во вторник глава Дагестана Сергей Меликов, работа аэропорта Махачкалы после произошедших беспорядков полностью восстановлена.

Минздрав республики информировал, что в результате беспорядков пострадали около 20 человек.

Возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Также сообщалось, что десятки человек задержаны. В домах участников беспорядков в аэропорту Махачкалы проведены обыски. Уголовные дела в отношении подозреваемых переданы в центральный аппарат СК России.