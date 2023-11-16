"Следующий год — год Брюллова. Брюллов ровесник Пушкина, а это значит, что ему тоже будет 225 лет. В конце следующего года у нас откроется глобальная выставка Брюллова. Именно Русский музей хранит основные его произведения, его наследие в целом. У нас будет фантастическая выставка. К этой дате картина "Последний день Помпеи" будет отреставрирована", — сказала Манилова в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Русский музей обладает самым большим собранием картин Брюллова. Здесь хранится одна из самых известных картин художника — "Последний день Помпеи". Художник приступил к работе над этим холстом в 1830 году и в 1833 году закончил. Картина и ее автор получили признание во всем мире.