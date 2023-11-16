"Все в порядке у нас, да", — сообщила она в ответ на соответствующий вопрос.

Полотно 1887 года находится в собрании Третьяковской галереи.

Ранее Русский музей сообщал, что 30 ноября откроет самую масштабную за 90 лет экспозицию Сурикова, приуроченную к 175-летию художника, где будут представлены более 120 произведений мастера, включая работы из коллекций Третьяковской галереи, других музеев и частных собраний России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Боярыня Морозова" не должна была быть представлена на выставке.