"Планируется значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, на Советской площади в Коломне и в парке "Скитские пруды" Сергиево-Посадского округа.

На всех катках будет предусмотрен прокат инвентаря. Рядом с катками будут располагаться небольшие точки питания.