"Мы получаем множество запросов со стороны туроператоров: им и туристам интересна история ветропарка, какие-то факты", — сообщил Панов в ходе встречи с заполярными туроператорами и гидами в Мурманске в четверг.

Кольская ВЭС расположена вдоль дороги Кола — Серебрянские ГЭС, которая ведет к популярному среди туристов селу Териберка на берегу Баренцева моря. В результате еще с начала строительства ветропарка туристические автобусы делают остановку, чтобы путешественники могли рассмотреть ветроустановки в тундре.

По словам Панова, туристам интересно узнавать, что "это самый большой ветропарк за Полярным кругом, и нигде больше в мире подобного ничего нет". В перспективе ВЭС планирует повторить проведение трейла на своей территории.

На встрече представители туротрасли озвучили представителям ВЭС свои предложения: сделать ознакомительный тур для гидов и туроператоров на объект, а также найти возможность обустроить смотровую площадку с удобствами.

При этом запрос на промышленный туризм в регионе есть, но не все предприятия готовы на него отвечать, считает заведующий сектором государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму Мурманской области Дмитрий Колотов.

"К сожалению, в Мурманской области это большая проблема: многие предприятия снисходительно, скажем так, смотрят на туризм, туристов, прикрываются безопасностью, режимностью, им не до туризма", — сказал Колотов.

По его мнению, важно, чтобы предприятия показывали друг другу пример открытости.

"Тенденция, которая есть сейчас в стране, говорит, что даже крупные промышленные предприятия металлургии, энергетической системы готовы принимать туристов. Промышленный туризм становится для них точкой развития", — подчеркнул он.

Колотов подчеркнул, что комитет готов оказывать организационную, методическую помощь, чтобы "предприятия стали открывать для себя туризм".

Кольская ВЭС считается самой мощной в мире ветроэлектростанцией за Полярным кругом — 202 МВт. Ветропарк оснащен 57 турбинами и занимает площадь 257 гектаров. Первая очередь ветропарка на 170 МВт была введена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2022 года. Ввод второй очереди был запланирован на I квартал 2023 года, с 1 марта установленная мощность Кольской ВЭС достигла 100%.