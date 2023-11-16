"Москва будет компенсировать кинопроизводителям 100% затрат на аренду городских локаций", — сказал Фурсин в четверг на IX Международном культурном форуме в рамках презентации Московского международного кинокластера.

По его словам, кино, кроме прочего, — сильнейший туристический инструмент, который способен популяризировать городские локации. "Зрители захотят приехать в нашу столицу, чтобы увидеть все это своими глазами. Именно таким образом возникает синергия со смежными индустриями", — отметил глава департамента.

Чтобы стимулировать кинопроизводителей на съемки в городе, Москва намерена компенсировать им 100% затрат на аренду городских локаций, например, парков и усадеб через Московскую цифровую киноплатформу film.moscow. Предполагается, что воспользоваться этой программой после ее запуска смогут столичные кинокомпании, уточнил Фурсин.

Кроме того, он сообщил, что Москва гарантирует банкам 95%-й возврат заемных средств, взятых на киносъемки под залог интеллектуальных прав. Это пилотный проект, который был запущен в текущем году.

"Эта мера должна поддержать небольшие студии, которым сложно привлечь средства для финансирования съемочного процесса. Сейчас помогать им в этом будет город. Первый кредит в размере порядка 50 млн рублей под залог интеллектуальных прав с помощью этого проекта уже выдан одной из кинокомпаний", — отметил он.

Запуск новой программы поддержки реализуется в рамках масштабной работы по развитию отечественной киноиндустрии. Московский международный кинокластер объединит ключевых участников индустрии: кинокластер МЕТМАШ, обновленную Киностудию имени М. Горького, кинопарк "Москино".