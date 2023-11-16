"Край будет развиваться и хорошеть в течение ближайших лет", — сказал Томенко "Интерфаксу" в ходе Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Он отметил, что на выставке "Россия" Алтайский край представил не только свои природные достопримечательности, но и достижения науки и промышленности.

"(Край представил — ИФ) производство разного вида оборудования и промышленной продукции, по которой мы стали лидерами в стране, топливные системы современные класса евро 5 полнокомплектные, вагоны, котельное оборудование — 7 из 10 паровых котлов в России производятся в Алтайском крае", — сказал Томенко.

На выставке, сообщил губернатор, также представлены достижения края в сельском хозяйстве, туристический потенциал, а также достопримечательности региона — ленточный бор, аналог которого есть только в Канаде, Денисова пещера, знаменитая своими археологическими находками, относящимися к древним людям, и другие.

В свою очередь пресс-служба краевого правительства сообщает, что в четверг в ходе открытия Дней Сибирского федерального округа на выставке "Россия" Виктор Томенко провел презентацию Алтайского края.

"У нашего края не только серьезные достижения, но и большой потенциал для развития. Самая протяженная сеть дорог среди регионов России с Чуйским трактом, одной из самых живописных трасс и в нашей стране, и в мире — это Алтайский край. Золотой запас круп, лидерские позиции по производству масла и сыра, других молочных продуктов — кормим не только себя и Сибирь, но и вносим свой заметный вклад в продовольственную безопасность всей страны. Больше чем в три раза за пять лет увеличили объем экспорта продовольственных товаров и продукции АПК. Он достиг 500 млн долларов, а раньше и 200 млн казалось очень серьезным достижением", — сказал губернатор.

Глава региона рассказал также о наиболее масштабных инфраструктурных проектах, которые сейчас реализуются в крае в дорожной отрасли. Инструментом для улучшения состояния дорожной сети стали инфраструктурные бюджетные кредиты, оператором которых выступает Фонд развития территорий. Сейчас ежегодно в порядок приводится около 800 км дорог в год, и это не предел. До 2024 года краю одобрено 12,3 млрд рублей кредитов. Средства идут как на крупные объекты — реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в Барнауле, так и на менее масштабные, но также значимые для жителей края участки.

В четверг на выставке "Россия" открылись Дни Сибирского федерального округа. Они будут проходить на выставке-форуме с 16 до 21 ноября. Открывает дни СФО в четверг Кемеровская область, в пятницу пройдут дни Иркутской и Омской областей, 18 ноября — дни Томской области и Красноярского края, 19 ноября — Новосибирской области и Алтайского края, 21 ноября — республик Тува, Хакасия и Алтай.

Каждый из регионов подготовил свою уникальную экспозицию с экономическими, культурными и другими особенностями, а также культурно-развлекательные, деловые и образовательные программы, чтобы посетители могли познакомиться с их традициями, достижениями и возможностями.