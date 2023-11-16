Так, в пресс-службе администрации Владикавказа "Интерфаксу" сообщили, что новогодние украшения город закупать не планирует, а все прошлогодние инсталляции будут обновлены и украсят 40 площадок.

"Помимо традиционных локаций планируется украсить 4 площадки в более отдаленных районах Владикавказа. На техническое задание горадминистрация планирует выделить порядка 5 млн рублей. В Новый год Владикавказ украсят арт-объекты, светодиодные ели и гирлянды", — сказал собеседник агентства.

Уже имеющиеся украшения решили использовать и в Ставрополе. Муниципалитет запланировал траты только на работы по перемещению, монтажу, содержанию и демонтажу уже имеющихся 57 арт-объектов. Комитет экономического развития и торговли администрации ищет исполнителя этих работ с помощью электронного аукциона. Начальная максимальная стоимость контракта — 8,8 млн рублей.

Не планирует закупать новые украшения и Невинномысск. В пресс-службе горадминистрации агентству рассказали, что в городе объявлен конкурс, целью которой является украшение фасадов зданий, однако все это происходит по личной инициативе местных жителей.

В пресс-службе администрации Кисловодска "Интерфаксу" уточнили, что на сегодняшний день администрация не проводит никаких закупок новогодних украшений.

"Город будет использовать те украшения, которые уже есть в муниципальной собственности. Среди них — несколько инсталляций. Сейчас решается вопрос по их обслуживанию, окончательная сумма затрат на это еще не известна", — сказали в пресс-службе.

Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии Астрахани, в этом году за счет бюджетных средств город не планирует закупку новогодних украшений и иллюминации. При этом праздник для горожан пройдет в привычном формате.

Так, в каждом из районов Астрахани установят новогодние ели и пройдут выездные концерты.

Пресс-служба главы Адыгеи сообщила агентству, что регион также планирует использовать только уже имеющиеся украшения. В прошлом году новые предметы оформления к новому году появились как подарок мецената.

Министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов рассказал "Интерфаксу", что в республике в этом году, как и в прошлом, излишне праздничного контента не будет.

"Не планируется приобретение новых новогодних инсталляций. По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова основное внимание будет уделено детям — для них новогодние утренники и представления будут проводиться в обычном режиме. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для них в республике состоятся не только праздничные мероприятия, но и традиционная всероссийская акция Ёлка желаний", — сказал Агирбов.

Он добавил, что регион организует для детей из Старобельского района Луганской Народной республики выездную праздничную программу и "Ёлку желаний".

В свою очередь в пресс-службе мэрии Волгограда "Интерфаксу" заявили, что на протяжении ряда лет для украшения общественных пространств города-героя к новогодним праздникам администрация приобретает не одноразовые предметы, а качественные изделия, которые при правильном хранении можно использовать многократно.

"В текущем году помимо ранее приобретенной новогодней атрибутики в Волгограде появится еще одна праздничная ель, которую муниципалитет установит в недавно реконструированном сквере рядом с колледжем на пр.Университетский в Советском районе. На покупку 12-метровой елки и 460 разноцветных шаров направлены средства, сэкономленные по итогам конкурсных процедур по благоустройству сквера при поддержке регионального бюджета", — сказал сотрудник мэрии.

В пресс-службе администрации Краснодара "Интерфаксу" сообщили, что в этом году управление коммунального хозяйства и благоустройства города не планирует закупку новых искусственных новогодних елей и украшений.

Администрация уточняет, что в городе разработана единая концепция украшения улиц и зданий к празднику. По традиции акцент сделан на однотонном декорировании зданий. При декорировании гирляндами рекомендуют использовать желтые, белые и светодиодные гирлянды. Не рекомендуются различные оттенки гирлянд, хаотичное размещение декора, а также сочетание между собой более трех цветов.

В городе-курорте Анапе в этом году закупать новогодние елки и украшения также не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Центральные локации курорта и территорию лаундж-зоны на Центральном пляже украсят новогодними атрибутами и фотозонами.

Между тем, ряд городов все-таки планирует обновлять новогоднее убранство своих муниципалитетов накануне 2024 года.

Так, в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону "Интерфаксу" сообщили, что на закупку новогоднего оформления из городского бюджета в этом году выделено 59 млн рублей.

"Новыми световыми элементами будут оформлены два моста. Впервые Ворошиловский мост украсят световые консоли высотой около шести метров и подвесные гирлянды протяженностью около 4 километров. Такая же иллюминация появится на мосту на проспекте Стачки", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что планируется изготовление и установка двух новых новогодних елей, украшенных гирляндами и звездами. Их установят в парке Горького и на площади Советов. Высота каждой елки составляет 21 метр, что сравнимо с семиэтажным домом.

В пресс-службе уточнили, что все уже имеющиеся новогодние украшения также будут использованы при оформлении Ростова-на-Дону к празднованию нового года, при необходимости светотехника будет отремонтирована, а старые цифры будут заменены на новые.

"На работы по восстановлению работоспособности, монтажу, подключению к электросетям, обслуживанию, оплате электроэнергии и демонтажу существующих элементов праздничного оформления города Ростова-на-Дону из бюджета города выделено 6 млн рублей", — рассказали в пресс-службе.

Про планы обновления новогоднего оформления "Интерфаксу" также рассказали в администрации Сочи.

Так, в дни новогодних каникул курорт предстанет в обновленном праздничном убранстве, посвященном 10-летию Олимпийских игр и Всемирного фестиваля молодежи.

"Откроются новые общественные пространства и тематические фотозоны. Предусмотрены световые конструкции, фотозоны и различные малые архитектурные формы. В каждом районе будут организованы точки активности для жителей и гостей курорта", — рассказали в пресс-службе мэрии.

"Благоустройство с элементами новогоднего украшения городской среды в городе ведется за счет курортного сбора. За 10 месяцев текущего года он составил 454 млн рублей. В зимний сезон в Сочи работают 36 зимних пляжей на побережье и 55 объектов туристического показа, включая горнолыжные курорты. Они станут главными точками притяжения гостей", — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что по поручению главы города Алексея Копайгородского все основные элементы будут выполнены в авторской стилистике и индивидуальны для Сочи. Тематические праздничные локации и фотозоны, включая различные световые инсталляции и иллюминацию, будут организованы к Новому году и Рождеству на территории всех четырех городских районов. Основными цветами станут белый, золотой и бордовый.

Кроме того, в Сочи откроется резиденция Деда Мороза, будет установлена ель из мандаринов и фигуры героев из отечественных мультфильмов. Главную городскую ель традиционно разместят на Площади Флага.

Также об обновлении новогодних украшений сообщили администрации Ессентуков и Предгорного округа Ставрополья.

Так в пресс-службе администрации Предгорного округа "Интерфаксу" рассказали, что будут закупать новые игрушки для новогодней елки на внебюджетные деньги. Сумма пока неизвестна, так как только сейчас начали выбирать украшения.

"В прошлом году мы вообще не тратили на украшения, так как деньги на СВО отправляли. Примерно такая же ситуация и в этом году, поэтому и внебюджет получается" — отметили в пресс-службе.

В администрации Ессентуков рассказали о планах покупки новой 17-метровой новогодней елки, которую украсит почти 2 тыс. игрушек, и светодиодного куба.