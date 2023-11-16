На Международном транспортном форуме и выставке "Транспорт России-2023" генеральный директор АО "Судоходная пассажирская компания (СПК) "Дон" Герман Лопаткин и генеральный директор ООО "ВодоходЪ.Технологии" Илья Суховольский подписали соответствующее соглашение.

Отмечается, что соглашение будет способствовать развитию современных технологий бронирования, оплаты билетов и других сервисов для пассажиров водных судов, туристов.

СПК "Дон" с 2024 года запускает в Ростовской области регулярные пассажирские перевозки водным транспортом, возрождает эту отрасль в регионе после 30-летнего перерыва. На первом этапе приобретены два судна на подводных крыльях "Валдай", произведенные в Нижнем Новгороде.

По информации СПК "Дон", первые регулярные водные маршруты свяжут Ростов-на-Дону с Азовом и станицей Романовская. Перспективные маршруты для регулярных пассажирских перевозок водным транспортом из Ростова-на-Дону — Волгоград, Ейск, Анапа, Мариуполь, Керчь, Ялта.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла, организует путешествия, а также экспедиционные круизы в труднодоступные регионы (по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур по Байкалу) с 2004 года. С учетом пассажирских перевозок на малом флоте "Водоходъ" и его дочерние предприятия ежегодно обслуживают в среднем 400 тыс. человек. Флот компании превышает 40 единиц.

Как сообщалось, для возобновления пассажирских перевозок в Ростовской области создано АО "Судоходная пассажирская компания "Дон" ("СПК "Дон"). Компания будет осуществлять регулярные рейсы по направлениям Азов — Ростов-на-Дону — Волгодонск, Ростов-на-Дону — Азов — Таганрог — Ейск с возможностью продления до Анапы, а далее Ростов-на-Дону — Таганрог — Керчь с возможностью продления до Ялты.