Азаров и гендиректор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов обсудили на международном форуме "Транспорт России" в Москве вопросы развития пассажирских железнодорожных перевозок в регионе, в том числе, туристических маршрутов.

"Работа с ФПК идет на постоянной основе. Совместно мы запускаем новые маршруты. Отдельно проговорили возможность модернизации депо, которая будет осуществляться в первую очередь в Самаре. Компания, высоко отзываясь о работе трудового коллектива, направит свои инвестиции, чтобы наше депо работало более успешно", — цитирует Азарова пресс-служба.

Губернатор предложил руководителю ФПК брендировать вагоны поездов в соответствии с тематикой международной выставки "Россия", где Самарская область представляет свои достижения во всех отраслях экономики и социального развития.

"Я предложил, чтобы те объекты, проекты, которые мы представляем на нашем стенде, были уже представлены и в самих вагонах поездов. Компания поддержала нашу инициативу", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Сообщается также, что в ходе встречи достигнута договоренность о дополнительных специальных поездах на выставку "Россия".

В Самарской области сформированы почти два десятка туристических ж/д маршрутов.