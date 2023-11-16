Ориентированная на людей с ограничениями здоровья по зрению выставка "Куликово поле. Поле ратной славы" проходит в Белгородской государственной специальной библиотеке для слепых им. В.Я.Ерошенко.

"Мы надеемся, что этот интерактивно-образовательный проект поможет рассказать слабовидящим посетителям библиотеки о Куликовской битве в доступной форме. Выставка будет интересна как взрослым, так и подрастающему поколению. Для того чтобы выставку смогли посетить разные категории посетителей, коллектив музея предусмотрел многоуровневые конструкции", — отметила куратор проекта, специалист экспозиционно-выставочного музея-заповедника "Куликово поле" Елена Попп.

В основе таких конструкций — развивающие игры и задания. Например, в тактильных ячейках можно на ощупь узнать наконечник копья или стрелы, отличить мех лисы от пера, попутно знакомясь с бытом и воинской культурой эпохи Средневековья. Лабиринт, формирующий подвижность запястий, проведет по пути Дмитрия Донского на Куликово поле.

Благодаря мультимедиа с посетителями заговорят реликвии сражения — нательный крест-энколпион и наконечник копья XIV века, выполненный в натуральную величину в рамках реализации гранта.

На выставке также представлены тактильные копии картин — это портреты Дмитрия Донского и Мамая Виктора Маторина, русский и ордынский воины Евгения Емельянова.

Выставка "Куликово поле. Поле ратной славы" создана при участии Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.