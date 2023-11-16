"В течение 2022 года около 60 тысяч граждан Евросоюза получали российскую визу, въезжали. В этом году, наверное, по статистике мы ожидаем, что это будет к концу года около 100 тысяч граждан Евросоюза", — сказал Иванов в четверг на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что "если говорить о цифрах, это на порядки меньше, чем было в 2019 году.

Причины этого понятны, сказал Иванов: в частности, "логистика сейчас сложна, особенно это касается туристов". С точки зрения оплаты визовых сборов "это тоже проблема", отметил замминистра, так как в РФ не работают соответствующие западные платежные системы.