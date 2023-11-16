Установлено, что с января 2020 по декабрь 2021 года женщина собирала деньги под предлогом оказания туристических услуг, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства.

"В итоге 16 человек остались без путевок и денег. Им причинен ущерб на общую сумму более 1 млн рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба.

Решение суда вступило в законную силу.