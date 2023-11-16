Как следует из соответствующей информации на сайте Госзакупок, стоимость контракта составляет 5,7 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить работу в соответствии с регламентом границ достопримечательного места "Есенинская Русь".

Туристический объект включает в себя деревянный дом с соломенной крышей с крытым крыльцом с застекленной террасой с предметами мебели и быта. В доме нужно будет оборудовать сени, горницу, две гостевых комнаты в доме, одну гостевую комнату в мансарде, кухню с действующей русской печью, санузел, подпол для хранения продуктов.

Предполагается также создание хоздвора с курятником и загоном для мелкого домашнего скота. На общей территории двора должны расположиться: открытый птичник, сарай для хранения инвентаря, сарай для хранения фуража для птицы и скота, мангальная площадка (летняя кухня), ледник, фудкорт на 20-30 мест, беседки с соломенной (камышовой) крышей, сад, огород, дорожно-тропиночная сеть.

Срок исполнения работ — до 30 сентября 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 ноября 2023 г. Дата подведения итогов — 30 ноября 2023 г.