Проект стал лучшим в номинации "Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции". Церемония награждения победителей прошла накануне в Санкт-Петербурге.

Художник и автор проекта выставки, которая сейчас проходит в филиале Исторического музея в Туле, — художник и конструктор декораций для театра и кино, доцент кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ Ольга Медведева.

Выставка "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX в." погружает посетителей в атмосферу ландшафтного дворцового парка конца XVIII века. Настенные росписи зала выполнены по мотивам нескольких натурных акварельных рисунков Андрея и Павла Болотовых, сделанных в парке дворца в Богородицке Тульской губернии.

Альбом "Богородицк. Виды имения Бобринских" с 80 рисунками отца и сына Болотовых хранится в собрании Государственного исторического музея. Витрины выставки одновременно напоминают и садовые клумбы, и садовую мебель.

Это уже вторая выставка Ольги Медведевой, которую она оформляет в филиале Исторического музея в Туле. Первой была экспозиция "Романовы", ставшая номинантом той же премии в прошлом году, отметили в пресс-службе.

Международная архитектурно-дизайнерская премия "Золотой Трезини" основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего Доменико Трезини. Цель премии — музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. В жюри входят представители дипломатического корпуса разных стран, органов власти, академической среды, деятелей культуры и искусства, а также профессионалов в сфере архитектуры, дизайна, сценографии и музейного дела.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок.