"Фестиваль приурочен к старту чартерной программы туроператора FUN&SUN из Москвы на курорт. Первый рейс приземлится 3 декабря, в тот же день начнется квест-фест в Шерегеше. Каждый день в течение недели участников будут ждать испытания, головоломки и активности на снежных склонах, в популярных заведениях и знаковых местах курорта. По вечерам пройдут награждения лучших участников квеста и концерты хедлайнеров, квартирники, квизы, звездные stand up шоу", -рассказал организатор события, директор КБ "Энгиро" Никита Гирин.

"Финал квест-феста планируем отметить 9 декабря масштабным концертом на главной сцене фестиваля, где будем чествовать чемпиона всего большого недельного квеста. Это будет грандиозный праздник, на котором выступят звездные московские хедлайнеры", — добавил он.

Как пояснили в пресс-службе туроператора FUN&SUN, чартерную программу из Москвы в Новокузнецк будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Для лыжников и сноубордистов из московского и других регионов Центральной России будут организованы трансферы на курорт из аэропорта Спиченково до курорта.

"Наша чартерная программа в сезоне 2023-2024 годов будет уже четвертой. В этом году мы рассчитываем отправить на курорт 6 тыс. туристов. Первый рейс загружен более чем на 70%, рейсы до конца январских новогодних каникул – на 50%. Глубина бронирований достигает апреля 2024 года", — рассказали в компании.

По прогнозу Гирина, участниками квеста станут не менее 500 человек – в том числе не только те, кто прилетят на чартере, но и райдеры из Сибири, а общее количество гостей в день подведения итогов фестиваля превысит 10 тыс. человек.

Шерегеш – популярный горнолыжный курорт в 160 км от Новокузнецка. Здесь 56 км трасс и 19 подъемников. Прошлой зимой курорт посетили почти 2,3 млн туристов.