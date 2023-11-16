Мероприятия будут проходить в Тюмени, а также в Ярковском и Сорокинском районах.

Участники праздников научатся мастерить удмуртских кукол-скруток Мунё, изучат особенности ненецких орнаментов, продегустируют марийские перемечи (открытый пирог) и другие национальные блюда.

Также в программе Дней культуры конкурс чтецов "Рифмы северной земли", знакомство с традиционными обрядами коми-зырян в селе Староалександровка Ярковского района и мордовский праздник "Мокшинь ши" в селе Калиновка Сорокинского района.

В деловой части программы состоится круглый стол по вопросам сотрудничества тюменского Дворца национальных культур "Строитель" с удмуртским Домом дружбы народов, отмечается в сообщении.