"Справочник, объединивший в туристический маршрут два соседних региона — Тульскую и Калужскую области, подробно описывает поля сражений, древние селища и городища, заповедные территории. Тульский писатель и журналист Олег Хафизов приглашает в увлекательное путешествие, наполненное святынями, культурными, археологическими и природными памятниками", — говорится в сообщении.

В путеводителе историк предлагает вспомнить хронику Куликовской битвы и Великого стояния на реке Угре — событий XIV — XV веков, повлиявших на становление российской государственности.

"Изучив научно-популярное издание, читатели узнают, откуда пошло название "Куликово поле", какой участок археологи, палеографы и ландшафтоведы определили как место Куликовской битвы. Несколько страниц в путеводителе отведено описанию легендарного урочища, где прятался Засадный полк, решивший исход великого сражения XIV века", — отметили в пресс-службе.

Историк также расскажет о знаковых объектах Красного холма и села Монастырщино. Его доминантой является церковь, поставленная во имя Рождества Пресвятой Богородицы сначала из дубовых бревен, а в XIX веке — из камня. Вместе с автором справочника читатели полюбуются на аллею Памяти и Единства у подножия бронзового памятника Дмитрию Донскому, прогуляются до стрелки — места слияния Дона и Непрядвы, отправятся на Конный двор Куликова поля и познакомятся с его обитателями, затем доберутся до деревни Татинки. В середине сентября, накануне празднования годовщины Куликовской битвы, здесь проходит ежегодный военно-исторический фестиваль реконструкторов.

Далее путешественников ждет Епифань — столица Куликова поля. Автор знакомит с историей южного форпоста и с усадьбой купцов Байбаковых — ныне Музеем купеческого быта, Никольским собором, расположенным на епифанской Красной площади.

В путеводителе встречаются наиболее важные географические объекты Тульского края. Среди них Романцевские горы и Лупишкинское болото — урочище неподалеку от столицы Куликова поля в Междуречье Дона и его притока Донца.

Расскажет писатель Олег Хафизов и об аристократичном Богородицке, основанном царем Алексеем Михайловичем в 1663 году, и о небольшом городке Кимовске — некогда деревне Михайловке. Читатели узнают, когда в летописях впервые упоминался Венев и какую улицу называют "тульским Арбатом".

"Чем интересны села Алешня, Новое Павшино, Титово и Ахлебинино, какие достопримечательности ждут приезжих в созвучных поселках — Дугне и Дубне? Почему Калугу называют "городом на топи"? Что является родиной филимоновской игрушки и чем знаменита Оптина пустынь? Ответы на эти и многие другие вопросы туристы непременно найдут в новом справочнике", — отметили в пресс-службе.

Конечной целью большого путешествия станет слияние рек Оки и Угры — Пояс Богородицы. Такое название водная преграда получила, благодаря спасительной роли, которую она сыграла во время Великого стояния 1480 года. Неподалеку от места с богатейшей историей находится целое созвездие географических и архитектурных достопримечательностей. Автор описывает как древние селища и городища — Росву, Воротынск, Спас-городок, так и современные объекты. Среди них национальный парк "Угра" — главный природный памятник калужской земли — и арт-парк "Никола-Ленивец", знаменитый своими смелыми архитектурными произведениями.

Путеводитель "От Непрядвы до Угры" стал вторым изданием серии путеводителей по регионам России, исторически и географически связанных с Куликовым полем. При его создании автор опирался на результаты работ сотрудников Государственного музея-заповедника "Куликово поле".

В справочнике также собраны схемы автомобильных магистралей, адреса и GPS-координаты известных достопримечательностей — старейших мемориалов, памятников, музеев, дворянских и купеческих усадеб, храмов и монастырей, говорится в сообщении.

Издание приурочено к 650-летию Куликовской битвы, которое широко будет отмечаться в 2030 году.