Альянс был создан летом 2023 года и объединяет курорты "Амирсой" в Узбекистане, "Роза Хутор" в России и "Шымбулак" в Казахстане. Как сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор", меморандум был подписан представителями всех курортов и председателем правления горного курорта ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Рустамом Наджафовым.

"Наша общая цель – повысить качество и конкурентоспособность, вывести культуру туризма на новый уровень. Вступление в наш союз нового участника, лучшего горного курорта Азербайджана «Шахдаг», станет ярким дополнением в межгосударственный туристический маршрут, разрабатываемый альянсом", — сказал на церемонии подписания генеральный директор узбекского курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев.

Как сообщалось ранее, в межгосударственный туристический маршрут войдут все входящие в альянс курорты. В рамках альянса идет работа над возможностью внедрения единого ски-пасса. Кроме того, на выставке в Ташкенте был представлен единый календарь спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, которые пройдут в 2024 году на всех курортах альянса.

"Календарь включает события, которые туристы смогут лично посетить и получить бонусы за участие, которые могут быть использованы для оплаты услуг на любом из четырех курортов альянса. Одно из запланированных мероприятий пройдет в марте 2024 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Это Фестиваль горных курортов, в программе которого – бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду от лучших инструкторов альянса, гастро-фестиваль и фольклорная программа, образовательный модуль для работников горных курортов, профессиональные дискуссии по актуальным аспектам деятельности курортов, в частности, круглый стол по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях", — сообщает пресс-служба.

Заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный напомнил об устойчивом росте туристического потока между Россией, Казахстаном, Азербайджаном и РФ.

"Евразийский альянс, который развивают теперь уже четыре курорта, создает стратегические возможности для устойчивого развития горного туризма на континенте на ближайшее десятилетие и долгосрочную перспективу", — отметил он.

Как отмечают в пресс-службе, сейчас идет подготовка к процессу регистрации ЕАГК в качестве юридического лица, это будет добровольное общественное объединение со штаб-квартирой в городе Алматы в Казахстане.