"Гости смогут познакомиться с особой техникой ручной вышивки, известной с древних времен. Желающим предложат создать эксклюзивный сувенир и объяснят, что такое золотная канитель и почему ее нельзя тянуть", — отметили в пресс-службе.

Также посетителям расскажут, как на протяжении многих столетий развивался драгоценный промысел на тверской земле.

"Торжокские золотошвеи" — единственное в России предприятие, которое сохраняет и развивает искусство ручной золотной и серебряной вышивки с тысячелетней историей в производственных масштабах. Мастерицы украшают узорами и орнаментами одежду, аксессуары, предметы интерьера.

Предприятие является постоянным участником выставок различного масштаба. В 2016 году изделия торжокских золотошвей были представлены в Андреевском зале Кремля. Тогда экспонировались мундиры генералов и маршалов Великой Отечественной войны. На фабрике вручную были вышиты золотые звезды, лацканы и обшлага парадных мундиров. В 2022 году выставка "Торжокских золотошвей" в Арсенале Московского Кремля — штаб-квартире Президентского полка включила иконы, геральдические изделия и панно, изображающие виды столицы.

Стенд Тверской области открыт на ВДНХ в павильоне №75. Выставка продлится до середины апреля 2024 года.