"Проект модернизации включает в себя реконструкцию двух платформ с установкой навесов, строительство подземного пешеходного перехода, реконструкцию здания вокзала. Вокзальный комплекс, в том числе, платформы и туннель, полностью адаптируют для комфортного передвижения маломобильных пассажиров", — говорится в сообщении.

Кроме того, проектом предусмотрен безбарьерный вход в здание вокзала и на перрон, установка лифтов в здании вокзала и подземном переходе, понижение окна в кассовых блоках, контрастная тактильная разметка. Параллельно с реконструкцией вокзала проведут работы по благоустройству привокзальной площади.

Застройщиком объекта является ОАО "РЖД". Проектировщики — ООО "РДК", ООО "Специнжпроект", АО "Ленгипротранс", ООО "Индекс Аудит".

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Архангельской области сообщалось, что реконструкция ж/д вокзала в Архангельске начнется в 2024 году. Новое здание вокзала возведут на месте старого на существующем фундаменте. Во время работ по реконструкции с вокзала Архангельска будут отправляться только пригородные поезда, а поезда дальнего следования — с вокзала Исакогорки, расположенного в черте областного центра.