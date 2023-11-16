Принимать безвизовые группы из КНР по соглашению между правительствами России и Китая в Мурманской области могут шесть туроператоров.

"Первая группа прилетела в Мурманск в воскресенье, 12 ноября, вторая группа — на следующий день", — сказал Теребенин.

Пока что группы насчитают десятки туристов. Однако мурманские туроператоры ожидают, что спрос возрастет.

"Ожидаем, что туристы поедут массово, пока что группы набираются с трудом, но надеемся, что уже на следующий год мы вернемся к показателям 2018, 2019 года", — добавил Теребенин.

Он также отметил, что за время пандемии, которая фактически остановила турпоток из Китая, появилось новое поколение путешественников, которое еще не знает ничего о Мурманской области, Крайнем Севере, Арктике, и требуется время, что разрекламировать им такое туристическое направление.

По словам Теребенина, в первую очередь туристов из Китая интересует северное сияние, первый в мире атомный ледокол "Ленин" и село Териберка.

"Однако в Териберку туристов мы не везем, считая это не безопасным для больших групп из-за плохого состояния дороги, метелей и переметов", — заключил он.

Согласно списку российских туристических организаций, которые имеют право принимать тургруппы по соглашению между правительствами России и Китая, в Мурманской области безвизовые группы из Китая могут принимать компании "Визит Мурманск", "Аврора Эксплор", "Апрель", "Нордвелл-тур", "Полар Стар" из Мурманска, а также "Дыхание Севера" из Кировска.

Как сообщалось, по итогам 2022 года турпоток Мурманской области вырос на 11% и составил 540 тыс. человек.

В феврале этого года соглашение между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией.