"В настоящий момент перезаключены контракты с S7 на шесть Boeing. Контракты по остальным самолетам находятся на согласовании", — сказал гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих журналистам в кулуарах форума "Транспорт России — 2023".

Как сообщалось, в конце сентября Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для полетов за границу (кроме Турции и Белоруссии) самолеты, законтрактованные у GTLK Europe. Рекомендация была связана с риском их ареста, поскольку по решению Высокого суда Ирландии GTLK Europe находится в процессе ликвидации, а ее самолеты попали в список требований кредиторов. В ГТЛК в свою очередь сообщали, что компания предупреждала контрагентов о рисках пользования самолетами вне российского юридического поля и заблаговременно предлагала им заключить контракты с российским юрлицом — АО "ГТЛК". Перезаключение договоров "для нивелирования всех возможных правовых рисков" ожидается в ближайшее время, утверждали в ГТЛК.

После введения санкций против РФ из-за ситуации на Украине российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 37 Boeing и Airbus, законтрактованных у GTLK Europe, говорил в интервью "Ведомостям" гендиректор компании Роман Лядов. Среди контрагентов группы ГТЛК — "Аэрофлот", "Россия", S7, "Ямал".

"Ямал" рассматривает возможность досрочного возврата ГТЛК трех Airbus А321 "в связи с их несоответствием текущей бизнес-модели авиакомпании", сообщал в августе источник "Интерфакса". Вопрос обсуждался на совещании в Росавиации, в результате чего стороны договорились о продлении эксплуатации лайнеров до конца октября — "с целью успешного завершения туристического сезона". Однако, как сообщил Дитрих в четверг, "Ямал" проинформировал компанию о намерениях вернуть все три Airbus.

"Мы нацелены на оперативное заключение контрактов в российском юридическом поле и рассчитываем, что авиакомпании ускорят этот процесс для обеспечения безопасной эксплуатации самолетов на всех доступных маршрутах", — добавил глава ГТЛК.