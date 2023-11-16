"2,2 млн поездок по Москве-реке совершили на круизном и прогулочном флоте в этом сезоне летней навигации. Это на 22% превышает показатели прошлого года", — написал Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

По словам мэра, таких результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, со своей стороны, сообщил журналистам, что 320 тыс. пассажиров было отправлено в круизы с Южного и Северного речных вокзалов.

"Это почти на 35% больше, чем годом ранее. Никогда такого количества пассажиров не отправлялось в круизы с московских речных вокзалов", — сказал заммэра на церемонии закрытия речной навигации на Северном речном вокзале.

Он напомнил, что речные электросуда круглогодично работают на двух регулярных маршрутах. Заммэра отметил, что они подготовлены и проверены для зимнего периода. Кроме того, подготовлены ледоколы, если толщина льда составит больше 20 см.

Ликсутов добавил, что у столичных властей большие планы по запуску маршрутов в следующую навигацию.