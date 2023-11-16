"В последние дни мы наблюдаем резкий всплеск спроса на отдых в новогодние каникулы. Большая часть путешественников выбирает ОАЭ (на направление приходится до 38% бронирований), Таиланд (21%), Россию (13%), Египет (8%), Шри-Ланку (7%) и Турцию (5%). Кроме них, довольно часто выбор падает на Армению и Азербайджан. Из не массовых, но, не менее интересных направлений для отдыха на каникулы наши туристы выбирают Венгрию, Малайзию, Оман, Танзанию, Маврикий и Мексику", — рассказала руководитель пресс-службы компании Ольга Иванова.

Спрос на новогодние путешествия по России, по данным туроператора, также резко активизировался на этой неделе.

"Наиболее популярны на каникулы Сочи и Красная Поляна, на которые суммарно приходится 60% бронирований, курорт Шерегеш в Кузбассе (11%), Великий Устюг (6%), Москва (4%) и Казань (3%)", — сообщила Иванова.

Она добавила, что в прошлом году пик продаж новогодних туров сместился на середину декабря, в ноябре интерес к ним был значительно ниже.

В 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим в новом году станет 9 января. Общие зимние каникулы для учащихся школ также приходятся на первую неделю января. При этом попадающие в период с 30 декабря по 9 января выходные 6 и 7 января перенесены на пятницу 10 мая и вторник 31 декабря соответственно.