"Оздоровительная кампания в Ростовской области носит круглогодичный характер. В осенний период на базе 257 лагерей, из которых пять стационарных и 252 пришкольных, отдохнули более 16 тысяч детей, в том числе 750 детей из новых территорий", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Андрея Пучкова.

В министерстве отметили, что во время летней оздоровительной кампании разными формами отдыха, досуга, оздоровления и временной занятости в Ростовской области было охвачено более 400 тыс. детей.