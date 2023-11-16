Согласно статистике ведомства, первое место заняла Малайзия, откуда приехали 3,6 млн туристов. На втором месте Китай с 2,78 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Южная Корея (1,32 млн). Четвертое место заняла Индия, откуда в Таиланд приехали 1,3 млн туристов.

Ранее исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда Тирасил Тапен заявил, что до конца года в королевстве рассчитывают принять более 1,2 млн российских туристов, а в 2024 году – 1,5 млн.