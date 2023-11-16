"16 ноября 2023 года вблизи экологической тропы "Высота Мюллера" начнется рубка реконструкции сосны горной. Стволы, сучья и ветки деревьев пойдут на укрепление авандюны, послужат материалом для ликвидации дюнных котловин выдувания и накопления песка", — говорится в сообщении.

Площадь, на которой будет проводиться рубка на первом этапе (в течение ноября-декабря 2023 года), — 1 га. Весной на этом участке высадят 3,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

Посадки горной сосны проводились на Куршской косе в первой половине XX века для облесения движущихся дюн. "В настоящее время эти насаждения выполнили почвозащитную и почвообразующую роль, находятся в стадии естественного распада, утратили свои природоохранные функции и являются наиболее пожароопасными участками", — отмечает нацпарк.

Соснам, подвергающимся рубке, по 70-80 лет. В этом возрасте нижние ветки деревьев, плотные, расположенные над землей, засыхая, не отпадают. Под сосной почти нет травы, препятствующей распространению огня.

Мероприятия по реконструкции леса в ближайшие годы затронут 4 га (в четыре этапа — по 1 га).

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.