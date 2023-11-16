Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что чаще остальных такую продолжительность новогодних выходных одобряют сограждане до 34 лет (69%). Также, согласно опросу, женщины чаще мужчин рады десятидневным новогодним каникулам — 66% и 55% респондентов соответственно.

Сторонники длинных новогодних каникул, обосновывая свою позицию по данному вопросу, отмечают возможность провести время с семьей, отдохнуть от работы.

В свою очередь, 15% россиян, или почти каждый седьмой, считают десятидневные выходные слишком продолжительными, при этом, по их мнению, целесообразно было бы часть этих выходных перенести на май, отмечают в SuperJob.ru. Чаще остальных такого мнения придерживаются сограждане в возрасте от 45 лет (18%), показывают данные исследования.

Согласно опросу, почти каждому шестому россиянину (17%) все равно, сколько выходных приходится на Новый год, оставшиеся 8% сограждан не определились с позицией по данному вопросу.

Согласно постановлению правительства РФ, россияне на ближайший Новый год будут отдыхать десять дней подряд — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно.

Опрос был проведен 3-15 ноября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 372 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.