Посетители узнают, как начала формироваться русская военная школы при Петре I. У Российской империи появились регулярные армия и флот, были одержаны победы над одной из лучших европейских армий того времени — шведской.

Экспозиция рассказывает о полководцах и флотоводцах Шереметеве, Апраксине, Брюсе, Голицыне, Алларте, Боцисе и Сенявине. Специалисты расскажут, какие победы Российской империи они принесли.

Выставка представляет зрителям как биографии военных сподвижников Петра, так и связанные с ними объекты историко-культурного наследия.

"Петровская эпоха предстает перед нами не только на знаменитых гравюрах Зубова и Пикарта, а также менее известных изображениях того времени, но и в ярких иллюстрациях современных художников, созданных в содружестве с историками", — говорится в сообщении.