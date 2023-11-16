Посетители выставки смогут поучаствовать в театрализованной экскурсии, связанной с сибирской кухней и именами известных уроженцев Тобольской губернии.

В разработке меню участвовали тюменские шеф-повара вместе с историками.

Так, в меню Дмитрия Менделеева вошли хрусты с икрой, вареники из черемуховой муки с черникой и кедровым кремом.

"Блюда, связанные с личностью Петра Ершова, подобраны по мотивам ужина, который для него устроили крестьяне. На нем писателя просили профинансировать строительство церкви. Ершова угощали холодцом из дичи с хреновиной и облепиховой горчицей, шаньгой с творогом и лесными ягодами", — говорится в сообщении.

Также в "Доме российской кухни" на ВДНХ представят локальные тюменские блюда.

"В их числе ямщицкую селянку с тремя видами дичи по рецепту из книги 1904 года. Ямщицкой ее называют из-за того, что именно это блюдо в первую очередь подавали замерзшим ямщикам с дороги", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, можно будет попробовать рождественские сырчики с медом. "Они готовятся из замороженного творога. На выставке сырчики подадут с грильяжем из кедровых орехов", — подчеркивается в сообщении.