В 2022 году пассажиропоток "ИрАэро" составил 983 тыс. человек. Таким образом, в этом году он может вырасти на 32%.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, 15 ноября в аэропорту Иркутска она встретила своего миллионного пассажира, который летел в Усть-Кут.

"Рост пассажиропотока, во-первых, связан с расширением маршрутной сети. А во-вторых, с покупкой в 2023 году пяти самолетов Ан-24", — пояснили агентству в пресс-службе "ИрАэро". По словам собеседника "Интерфакса", сейчас эти самолеты в основном задействованы на перевозках в Якутии и Магаданской области.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.