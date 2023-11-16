"Форум посетят участники из более чем 70 стран мира, в том числе СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств, чтобы вдохновиться на создание инновационных проектов и преобразить мир через силу культуры и искусства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деловая программа форума включает тематические блоки: "Познание истории через культуру", "Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры", "Традиционная культура как фундамент построения общества", "Театр", "Музеи", "Кино", "Музыкальная культура", "Деловая культура", "Медийная культура". В рамках каждого из этих блоков пройдут дискуссионные мероприятия под руководством видных деятелей культуры и экспертов высокого уровня.

Форум включит широкую культурную программу. Откроет мероприятие общедоступный концерт на Дворцовой площади. Кроме того, состоятся показы кино- и театральных работ. В большом зале кинотеатра "Аврора" состоится мировая премьера фильма-балета Бориса Эйфмана "Эффект Пигмалиона".

Во время форума станет бесплатным посещение 39 музеев города, включая Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства.

Площадками форума станут здание Главного штаба Государственного Эрмитажа, Российский этнографический музей и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Предыдущий форум прошел в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2022 году форум также не состоялся.