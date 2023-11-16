"Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. И седьмая среди 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь" рейтинга Global Cities Index 2023", — написал Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

В столице работают более 440 музеев и выставочных залов, в среднем за год проходит 14 тыс. мероприятий и 1300 выставок, сообщил Собянин. Кроме того, работают программы "Московская музейная неделя", "Музеи — детям", "Ночь в музее".

Мэр добавил, что в общем зачете рейтинга Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место. Сравнение мегаполисов происходит по 29 показателям.