"Мероприятие в первую очередь ориентировано на местных жителей: рассказать им, где можно отдыхать в Мурманской области в этом зимнем сезоне, презентовать новые экскурсионные программы и обратить внимание на то, какие приятные бонусы действуют для жителей региона", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Александра Елисеева.

Выставка пройдет на базе торгово-развлекательного комплекса "Плазма".

Свои экскурсионные программы представят туроператоры "Хибины для Вас", "Вильма", "Дыхание Севера", "Кольский край", "Лаппи-тур", Visit Murmansk и ИП Кузьминых, туристический комплекс "Лапландская деревня" и резиденция "Северное сияние".

Для гостей выставки предусмотрена развлекательная программа. На мастер-классах можно будет сделать панно с медведем, слепить поморскую козулю из ржаного теста, нарисовать морошку и краснокнижный лапландский мак. Сотрудники Лапландского заповедника в честь Дня рождения Деда Мороза откроют "Лесную почту", чтобы все желающие могли поздравить волшебника с праздником. Также запланирован чемпионат по настольной игре "Поймай северное сияние".

Кроме того, пройдет розыгрыш призов. Те, кто смогут ответить на все вопросы представителей туристической индустрии, получат шанс выиграть сертификат на охоту за северным сиянием, ночь проживания в туркомплексе и памятные сувениры.